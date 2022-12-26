Adıyaman'da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da kuduz vakalarının görüldüğü 3 köy karantina altına alındı.

Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere müdahale edildi.

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı bildirildi.

Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.