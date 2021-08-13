Kastamonu ve Sinop'taki sellerde, açıklanan ölü sayısı 38'ye yükseldi

Batı Karadeniz'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı resmi açıklamaya göre 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twittter'dan yaptığı açıklamada sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Koca, Kastamonu'da selden 228 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Koca paylaşımından şunları kaydetti:

"YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında.

YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

Bartın dışında kayıp sayısı halen açıklanmadı

AFAD'dan saat 20.45 itibariyle yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 32, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada Bartın dışında kayıpların sayısına ilişkin bir bilgi yer almazken arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri’nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir."

Elektrik ve su verilemeyen bölgeler

AFAD'ın açıklamasına göre Kastamonu genelinde 89 köye ve Sinop’ta 85 köye elektrik verilemiyor. Kastamonu Bozkurt’a içme suyu verilemiyor. Bartın Abdipaşa’da Derecik ve Ulupınar mahalleleri ile Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilemezken Türkeli’de de içmesuyu verilemiyor.