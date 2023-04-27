Kastamonu Kalesi'ne MHP bayrağı asıldı

Kastamonu Kalesi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği mitingi dolayısıyla MHP ve Ülkü Ocakları bayrakları asıldı.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, asılan bayraklara tepki gösteren CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, "Her şehrin ortak tarihi, ortak duygusu olan mekanlar vardır. Yani o mekanlar o şehrin gönençlendiği yerlerdir. Oralara siyasi simgeler asmak kendi gibi düşünmeyenleri, milleti anlamamaktır. Asanlar kendilerini şehrin sahibi olarak görüyordur. Kastamonu Kalesi millete aittir. Takdiri millet yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaleye asılan bayraklar tepki çekmesinin ardından söküldü.