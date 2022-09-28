Kasırganın ardından Küba genelinde elektrik kesintisi

Küba'da Ian Kasırgası'nın etkili olmasının ardından adanın tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

Ulusal Elektrik Birliği'nden yapılan açıklamada, kısmen Ian Kasırgası'nın ülkenin batı bölgesinden geçişinin etkilerine bağlı olarak istisnai bir "sıfır elektrik üretimi" durumunun yaşandığı belirtildi.

Ülkenin batı, merkez ve doğusundaki bağlantıların kesildiği kaydedildi.

Ulusal Elektrik Birliği Teknik Müdürü Lázaro Guerra yaptığı açıklamada üretim tesislerindeki mikrosistemleri kademeli olarak yükseltmek, bunların birbirleri ve Ulusal Elektrik Sistemiyle bağlantısını sağlamak için çalışmaların başladığını duyurdu.

3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın, salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sebebiyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor.

Kasırganın, perşembe sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor.