Kasırga yaklaşıyor: Florida'da milyonlarca kişiye tahliye uyarısı

Küba'da etkili olan ve ülkenin tamamında elektrik kesintisine yol açan Ian Kasırgası'nın Çarşamba günü ABD'nin Florida eyaletinde etkili olması bekleniyor. Eyalette 2,5 milyondan fazla kişiye tahliye emri verildi.

Florida'nın acil durum yönetimi direktörü Kevin Guthrie, tahliye bölgelerinde yaşayanlara seslenerek "Artık tahliye zamanı. Yola çıkın" dedi.

Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, havayolu şirketlerinin biletleri tükendi.

Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için Florida'nın ana otoyollarında elektronik bilet geçiş sistemleri askıya alındı.

Florida Valisi Ron DeSantis, 2017'de Houston bölgesini vuran Harvey Kasırgası benzeri yıkıcı sel potansiyeli konusunda uyardı ve yavaş hareket eden bir fırtınanın yüksek su yığması sonucunun ortaya çıkabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tropikal fırtına nedeniyle 27 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Florida ziyareti ertelenmişti.