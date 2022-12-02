Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Kasım ayında ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş'un açıkladığı verilere göre; kasım ayında ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolar oldu.

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