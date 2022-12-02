Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş'un açıkladığı verilere göre; kasım ayında ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolar oldu.