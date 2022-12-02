Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme ilgili açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."