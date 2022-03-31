Kaşıkçı'nın nişanlısından savcılığın dosyayı Arabistan'a yollama talebine tepki

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, savcılığın Cemal Kaşıkçı davasını durdurarak dosyayı Suudi Arabistan'a gönderme talebi üzerine Twitter hesabı üzerinden İngilizce bir paylaşım yaptı.

Cengiz, 'Cemal İçin Adalet' etiketini kullandığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Modern çağda insanlığın karşı karşıya olduğu çelişkiyi gösteren ibretlik bir durum. Hangisini seçeceğiz? Erdemli insanlar olarak yaşamayı mı yoksa maddi çıkarların tüm değerlerin üzerinde tutulduğu bir yaşamı inşa etmeyi mi?

Maddi çıkarların çok ön planda olduğu bu sistem eninde sonunda kendini yok edecek. Çünkü insan doğasına karşı geliyor."

Dosyayla ilgilenen Cumhuriyet savcıcı sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasını talep ederek, "sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilmediği gerekçesiyle ifadelerinin alınmadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı gerekçesiyle dosya hakkında durdurma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması ve gerekli usul işlemlerinin yapılmasını" talep etmişti.