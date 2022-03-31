Suudi Arabistan Türkiye'den Kaşıkçı davasının devrini talep etti

Suudi Arabistan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı dava dosyasının kendilerine gönderilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da yargılamanın durdurularak, dosyanın Arabistan’a devredilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, dosyanın devri konusunda Adalet Bakanlığı’na görüş sorulmasına karar verdi. Duruşma 7 Nisan’a ertelendi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, davada yargılanan sanıklar hakkında, soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı, olması halinde sanıkların mükerrer cezalandırılmalarını engellemek amacıyla kesinleşmiş karar örneğinin onaylı suretinin gönderilmesi için Suudi Arabistan yetkili adli makamlarına yazılan yazıya cevap verildiğini belirtti. Cevap yazısına göre Suudi Arabistan adli makamları, Türkiye'de devam eden davanın kendilerine gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak, “İfadesi alınan müşteki ve tanık beyanları, kamera görüntüsü çözümleme tutanakları, telefon imajları, HTS analiz raporları, uçuş kayıtları ve sair delillerden hareketle her ne kadar 26 sanık hakkında müsnet (isnat edilen) suçlardan dava açılmışsa da Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı tarafından gönderilen 13 Mart 2022 tarihli yazıda, yargılamanın Suudi Arabistan Krallığına devredilmesini istediklerini” aktardı.

Savcı, sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasını talep ederek, 'sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilmediği gerekçesiyle ifadelerinin alınmadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı gerekçesiyle dosya hakkında durdurma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması ve gerekli usul işlemlerinin yapılmasını' talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 7 Nisan 2022 tarihine ertelendi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Erdoğan ile görüşmek için Kaşıkçı davasının gündemden düşürülmesini talep ettiği öne sürülmüştü. Erdoğan Ocak'ta yaptığı açıklamada Şubat ayında bu ülkeye gidebileceğini söylese de ziyaret gerçekleşmedi.