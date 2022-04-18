'Kaşıkçı dosyası 'uluslararası nezaket' gerekçesiyle devredilmiş'

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti.

T24'ten Tolga Şardan, "Kaşıkçı dosyası 'uluslararası nezaket' gerekçesiyle S. Arabistan'a devredilmiş, cinayet '40 mg. doz'la işlenmiş" başlıklı yazısında, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı'nın Dışişleri Bakanlığı'na "Adli Yardım Talebine Cevap Yazısı" başlığıyla göndermiş olduğu yazıya ulaştığını belirtti.

Devredilme nedeni 'uluslararası nezaket'

Şardan, söz konusu yazıda, Kaşıkçı dosyasının “uluslararası nezaket ilkesi”ne dayanılarak devredildiğinin belirtildiğini aktardı. Şardan yazıya ilişkin şunlara değindi:

" 'Adli Yardım Talebine Cevap Yazısı' başlığını taşıyan yazıda adli yardımı talep eden taraf olarak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yani Türkiye gözüküyor. Bu durum 'Dosyanın devredilmesi teklifi Türkiye’den mi yapıldı?' sorusunu doğuruyor, kuşkusuz.

Ancak Türkiye’nin talepleri konusunda bir açıklık yok. Zira aynı belgede Türkiye’nin 2020’de iki kez daha adli yardım talebinin olduğu aktarılıyor. Adli yardımın belge bilgi paylaşımı için mi yoksa dosyanın devri için mi yapıldığı konusunda açık bir ifade kullanılmıyor.

Gelen belgede ise Suudi Arabistan makamları açıkça 11 kişiyle ilgili yargılama sürecinin tamamlandığını, Türkiye’de ayrıca yargılanmalarının, 'Bir kişinin aynı suçtan iki defa yargılanmasının mümkün olmaması' yasal ilkesine göre mümkün olmadığını belirtiyor. Suudi makamları, bu nedenle Türkiye’de yargılanan 26 kişinin isminin kırmızı bülten listelerinden çıkartılmasını talep ediyor. Suudi makamların talebi bundan ibaret. Ancak yazının devamında, Suudi Arabistan, şunu da ekliyor:

'Davanın devri durumunda dava ve davadaki iddialar değerlendirilecek ve sonucunda Türk adli makamlarına bilgi verilecektir'

Burada da devir ihtimalinin hangi aşamadan itibaren konuşulduğu konusunda bir açıklık bulunmuyor.

Aynı yazıda, adli yardımlaşmanın yasal temeline de yer verildiğini görmek mümkün. Yazıya göre, dosyanın devir işlemin yasal temelinin 'uluslararası nezaket ilkesi' olarak açıklanması dikkat çekici!

Kaldı ki, iki ülke arasında adli yardımlaşma anlaşması yok. Ayrıca Suudi Arabistan yine adli yardımlaşma konusunda herhangi bir uluslararası anlaşmaya taraf değil.

Bu kapsamda devir işleminin 'uluslararası nezaket ilkesi'ne dayandırılmasının yasal karşılığı süreci tartışmaya açık hale getiriyor"

Suudi Arabistan 15 şüpheli hakkında suçlamada bulunmadı

Şardan, Türkiye’de 26 kişi yargılanırken, Suudi Arabistan’da 11 kişi hakkında adli yargılama yapıldığını aktararak Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın, Türkiye’de adı geçen diğer 15 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden adli işlem yapılamadığını ifade ettiğini belirtti.

Türkiye’nin haklarında dava açılan Suudi Arabistan vatandaşı 26 şüpheli hakkındaki Interpol’ün kırmızı bültenlerinin kaldırılması kararı aldığını ve bu konudaki talebin Suudi Arabistan’dan geldiğinin aynı yazıdan anlaşıldığını belirten Şardan, yazıda "Ancak Suudi makamları Türkiye’de haklarında dava açılan diğer 15 isimle ilgili bir suçlamada bulunmadı ve yargılama yapmadı. Türkiye’nin dosyayı devretmesi, bu kişilerin de Suudi hukuku esas alındığında, aklanmaları sonucunu doğuracak" ifadelerine yer verdi.

Ölüm nedeni 40 miligramlık doz

Şardan, Kaşıkçı'nın ölümüne dair Riyad Ceza Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında yer alan ölüm nedeninin niteliği belirtilmeyen 40 miligramlık doz olduğunu aktardı.

Şardan, "Söz konusu kararda yerel duruşmada yaşananlara yer verilirken, '40 mg.lık dozun kurban Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne neden olduğunu' anlatan adli tıp raporu açıklandı. Ancak, Kaşıkçı’ya verilen dozun niteliğiyle ilgili bilgi yazıda yar almadı" dedi.