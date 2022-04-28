Kaşıkçı dosyası kapandı, Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak" bilgisi verildi.

Görüşmenin Suudi Arabistan'ın talebi sonrası Cemal Kaşıkçı dosyasının bu ülkeye devredilmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.