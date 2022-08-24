Kasapoğlu: Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor ve yurtlarda ücretsiz konaklıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, "Bu ölçekte bu hesapta üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci ülkenin dünyada olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Bu bir gurur tablosudur. Gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir. Dünyanın en geniş en güçlü devlet tarafından yürütülen yurtlar gençlerin hizmetinde" dedi.

Yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıktığını söyleyen Kasapoğlu, "Sadece Ankara'mızda 36 adet yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında gelişen, büyüyen yurtlarımız var. Cebeci'deki bu yurdumuzda 4 binden fazla kapasiteyle inşallah full olarak öğrencilerimize hizmet verecek. Açıkçası burada devrimden bahsediyoruz. Sporda nasılsa yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

'Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor'

Yurt başvurularının başladığını ve pazar gününe kadar başvuru yapılabileceğini duyuran Kasapoğlu şunları söyledi:

"Gençler yaz boyu Türkiye'yi dolaşıyor ve yurtlarda ücretsiz konaklıyor. Müze kartını da ücretsiz veriyoruz. 100 bine yakın genç bu hizmetten faydalandı. Böyle bir sistem dünyada olmayan sistem.

Tüm imkanları da seferber ederek geliştirmeye devam edeceğiz. Biz gençlerle yan yanayız, tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Gençleri istismar malzemesi olarak görmüyoruz. İstismar olarak kullanılması adına da müsaade etmeyiz. Amacımız gençlerimizi güçlü kılmak. Gençlere dair bir proje, fikir ortaya koymayanların ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel alt yapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.

'Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz'

Kredi bursta bir kalemde 30 milyara yakın TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Ekim ayında çalışma bitecek, gençlerimize TÜFE, ÜFE'siz kredi imkanı sunacağız.

Kredi anlayışını yeni bir boyuta taşıyoruz. Bugüne kadar yıllardan beri yönettikleri büyük şehirlerde kaç tane yurt inşa etmişler, yurt altyapısı yapmışlar, bunu sormak lazım. İcraatlarımızla konuşuyoruz. Gençlerin yanında olmaya ve onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Bu işler lobilerle, ajanslarla iş tutmakla olmaz. Samimi olmaktan geçer.

Gençlerin derdini, gençlerin ihtiyacını temel alacaksınız ve onlarla bu anlamdaki irtibatı güçlü kılacaksınız. Bu mekanlar gençlerin mekanları, her şeyiyle onların. Bu güzide mekanları karalamaya kalkanlara asla izin vermeyiz.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak"