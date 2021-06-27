Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi 15 bin dekar genişletildi

Antalya’nın Demre ve Kaş ilçeleri sınırlarında bulunan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırları 15 bin dekar genişletildi. 2018-2019 yıllarında bölgede yürütülen Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında, Kaş İnceburun ile Boğazcık Mahallesi arasındaki bölge ile Demre’deki Çayağzı bölgesinin batısındaki alanda biyoçeşitlilik açısından 11 ayrı hassas doğal yaşam alanı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre Kaş-Kekova ÖÇK alanına 15,18 kilometrekarelik (15 bin dekar) yeni alan eklendi. 25 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 257,83 kilometrekare olan Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi’nin sınırları 271,52 kilometrekareye çıkarıldı. Bölgedeki doğal sit alanları ile bütünleşik şekilde genişletilen ÖÇKB alanına dâhil edilen yeni alanların önemli bir bölümü, Demre Çayağzı’nın batısında yer alıyor.

Biyoçeşitlilik cenneti Türkiye

Üç ayrı iklim kuşağının etkisinde olan Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin. Ancak hızlı kentleşme, enerji, madenciliğin yanı sıra ulaşım ve turizm projelerinin de artması doğal alanlar için tehdit oluşturuyor. Bu tehdidin önüne geçilebilmesi için bütüncül arazi planlamasının tamamlanmasının yanında tescilli korunan alanların da artırılması, yapılması gerekenlerin başında geliyor. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin insan kaynaklı faaliyetlerden zarar görmesinin engellemeyi hedefliyor.

Kaş-Kekova ÖÇK bölgesinin alanı genişletildi

Son yıllarda kaçak ve plansız yapılaşma ile gündeme gelen Antalya’nın Kaş ilçesi ile kentin önemli doğal ve tarihi alanlarını barındıran Demre ilçesi sınırlarında bulunan Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi için önemli bir adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 2018-2019 yılları arasında bölgede yürütülen biyolojik çeşitlilik araştırması kapsamında 11 hassas nitelikte doğal yaşam alanı tespit edildi. Bunun üzerinde yeni tespit edilen hassas alanlar, bölgedeki doğal sit alanları ile de bütünleşik şekilde ele alınarak Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi sınırlarına dâhil edildi.

15 bin dekarlık alan eklendi

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre yapılan revize çalışması ile Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi’ne 15,18 kilometrekarelik (15 bin dekar) yeni alan eklendi. Yapılan bu değişiklik ile 257,83 kilometrekare olan Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi’nin sınırları, 271,52 kilometrekareye çıkarıldı. Söz konusu değişiklik, 25 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Demre Çayağzı'nın batı kesimleri

Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi sınırlarına dâhil edilen alanın önemli bir kısmı, 1. Derece doğal sit alanı statüsünde bulunan ve içinde arkeolojik mirası da barındıran Demre Çayağzı bölgesinin batı kesiminde yer alıyor. Alanda tespit edilen endemik türler arasında Gül papatya (Anthemis rosea subsp. carnea)ve Kara akrep (Protoiurus kraepelin) de bulunuyor.

Girintili çıkıntılı koylarıyla Galiçya tipi kıyı olarak anılan Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi, Kaş Limanağzı bölgesi ile Demre Çayağzı arasındaki bölgede denizel ve karasal biyoçeşitlik alanları ile Kekova Adası, Simena (Kale), Teimussa, Aperlai ve Apollonia gibi çok sayıda antik yerleşimi barındırıyor.

Yeniden belirlenen ÖÇK sınırları, Kaş’a bağlı Sahil Bayındır, Belenli, Boğazcık ve Sahil Kılınçlı köylerinin kıyı kesimleri ile Demre’ye bağlı Üçağız, Çevreli, Kapaklı ve Yavu köyleri ile sahile uzanan doğu bölgesine uzanıyor.

Kara ve iç sularda yüzde 17, kıyı ve denizde yüzde 10 hedefi

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin konuyla ilgili değerlendirmesinde, Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesindeki koruma ve izleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Değerlendirmede ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi doğrultusunda ülkedeki korunan alanların kara ve iç sularda yüzde 17, kıyı ve deniz alanlarında ise yüzde 10 oranında artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bugüne kadar iyi korunmuş ÖÇK alanlarından biri

Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesi sınırları içinde büyük ölçüde doğal ve arkeolojik sit alanları da yer aldığı için alan bugüne kadar Türkiye’de en iyi korunabilmiş bölgelerin başında geliyor. Ancak son yıllarda Kaş sınırlarındaki Fakdere Koyu başta olmak üzere, İnönü ve Sısla (Sislidamlar) koyları gibi kimi bölgelerde yapılaşma baskısı görülüyor. Tekne turları, seracılık, otel ve pansiyonculuk ile çeşitli turizm aktivitelerinin yapıldığı bölgede son yıllarda kamu ve sivil toplum işbirliği ile koruma projeleri yürütülüyor.