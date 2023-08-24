Kartlı ödemeler yüzde 138 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 yılı Temmuz ayı verileri açıklandı.

Verilere göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752,5 milyar TL oldu.

Toplam kart sayısı ise 371,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 1,4 milyar adet oldu.