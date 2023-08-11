Kartlı harcamalarda yeni rekor

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 4 Ağustos haftasında kartlı harcamaları 181,6 milyar lirayla rekor seviyeye yükseldi.

Kartlı harcamalarda artış genele yayıldı. En belirgin haftalık artışlar hizmet sektörleri, çeşitli gıda ve eğitim-kırtasiye harcamalarında kaydedildi. Elektrik-elektronik ve mobilya gibi az sayıda alt gruptaysa harcamalar azaldı.

İnternet üzerinden alışverişlerse 2,1 milyar lira azalışla haftalık 57,3 milyar liraya düştü.

Kartlı harcamalarda internet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son dört haftalık ortalamasının yıllık değişimi de yüzde 152 artışla hızlandı.