Kartal'daki imar planının iptaline Danıştay'dan onay

Danıştay 6’ncı Dairesi, İstanbul’un Kartal ilçesinde donatı alanının imara açılmasını öngören 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı’na ilişkin yapılan temyiz başvurusunu reddetti, kararı onadı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Kartal’daki 60 dönümlük arazinin ‘spor ve park alanı’nın fonksiyonu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) 2012’de değiştirildi. Alana ‘ticaret ve konut’ fonksiyonunun getirilmesi üzerine o dönem Kartal Belediye Meclisi’nin CHP'li üyesi İbrahim Doğan, yargıya başvurdu. Ancak İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, “konusuz kaldığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

Danıştay 6’ncı Dairesi ise 15 Mayıs 2019’da ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Dava, İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Dosya kapsamında 6 Nisan 2020 tarihinde alanda keşif yapıldı ve bilirkişi raporu düzenlendi. Raporda yargıya taşınan parsellerin bir kısmında çok katlı konut niteliğinde yapıların yer aldığına dikkat çekildi. Rapora göre, 408 no’lu parsel spor alanıyken kentsel dönüşüm alanı, konut ve ticaret alanı kapsamına alındı. Bilirkişi, imar planıyla donatı alanlarının azaldığına vurgu yaptı, “408 no’lu parsel yönünden söz konusu planın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı” görüşünü sundu. Ardından 25 Kasım 2020’de kararını veren mahkeme, imar planının donatı alanlarını azalttığını belirterek, planın 408 no’lu parsel kısmının iptaline karar verdi.

Kartal Belediyesi ile İBB, karara itiraz etti. Bunun üzerine dosyayı ele alan Danıştay 6’ncı Daire, 26 Mayıs tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda, temyiz istemini reddetti, kararı onadı.