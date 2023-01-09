Kartal'da kadın cinayetlerine tepki: Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın

İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde, 23 yaşındaki Dilara Gültay ve 30 yaşındaki Cansu Demirel evlerinde ölü bulundu. Başlatılan soruşturmada Demirel ve Gültay’ın Mustafa P. İsimli şahıs tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İşlenen cinayetlerin ardından Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eylem gerçekleştirdi.

Kadın cinayetlerinin işlendiği noktaya giden kadınlar, ‘’Kadınların katili, AKP düzeni’’,’’Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın’’ sloganları attı.

‘’Kadın cinayetlerine karşı ayağa kalk’’ yazılı döviz taşıyan kadınlar burada bir açıklama gerçekleştirdi.

Eylemin ardından Cumhuriyet Mahallesi Kadın Dayanışma Komitesi, taziye evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. KDK üyeleri, cinayetin hukuki sürecini takip edeceklerini de duyurdu.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

"Can güvenliğimizin olduğu bir ülke istiyoruz!

Bugün Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan iki genç kadın; Cansu ve Dilara oturdukları evde bir erkek tarafından katledilmiş olarak bulundu. Katliamı yapan şahsın sonrasında kendini yaraladığı için hastaneye başvurduğu ve kadınları öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Biliyoruz ki; Dilara ve Cansu bu düzenin koruyamadığı ve koruyamayacağı ne ilk ne de son kadınlar olacak!

Bizleri evlere hapseden, yaşam alanlarımızı keskin hatlarla sınırlayan, nasıl giyineceğimize nasıl yaşayacağımıza dair devamlı bir şeyler söyleyen ve üstelik bunları yaparken siyasi iktidardan güç alan sistemi topyekun değiştirmekten başka çaremizin kalmadığı artık çok açık.

Yaşadığımız çağda 'Yaşayabilmek istiyoruz' diye haykırmak trajikomik belki ama kadınlar olarak maruz kaldığımız şiddet ve cinayetler maalesef bize bu seslenişi şiar haline getirmekten başka çare bırakmıyor.

Cansu ve Dilara için çok üzgünüz ama artık daha fazla üzülmek istemiyoruz.

Dilara ve Cansu'nun katili AKP düzenidir. Tarikatlarla cemaatlerle kol kola girenler, bu cinayetlerin ortağıdır.

Sesimizi hiç olmadığı kadar yükseltmek zorundayız. Sesimizi yükselteceğiz ki boğazımıza yapışıp bizi nefessiz bırakan bu karanlık sistem bizim daha fazla canımızı yakmadan biz onu yıkalım.

Biz bu kadar umutsuzluğun içinde umudu nasıl büyütebileceğimizi biliyoruz. Bir araya geldiğimizde yapabildiklerimizi gördükçe güçleniyoruz.

Gelin özgür, mutlu ve güçlü kadınların yaşadığı bir ülkeyi hep beraber kuralım. Bu davet bizim."