Kartal'da bir evde iki kadın ölü bulundu: Cinayeti itiraf etti

İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, 23 yaşındaki Dilara Gültay ve 30 yaşındaki Cansu Demirel adlı kadınların cansız bedenleriyle karşılaştı.

Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden 24 yaşındaki Mustafa P. kadınları öldürdüğü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Noterde katiplik yapan Gültay ile elektronik firmasında çalışan Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.