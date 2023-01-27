Kartal'da hemşireyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun ve başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Ömür Erez'in annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşmada savunma yapan sanık Rahmi Uygun, "Olayda tasarlama söz konusu değil. Ben Ömür Erez ile konuşmaya gittim" iddiasında bulundu. Diğer sanık Yücel Özcan ise savunmasında, "Öldüreceğini bilseydim bir şekilde ben engel olurdum" şeklinde konuştu.

Ömür Erez'in ailesinin avukatı, "Sanıkların savunmaları çelişkilidir. Sanıkların suçun işlenmesinden önce birlikte hazırlık ve plan yaptıkları, Rahmi'nin silah ile atış talimi yaptığı, sanıkların olay günü birlikte hareket edip, plan dahilinde Rahmi'nin kanlı kıyafetlerinin de ortadan kaldırılmasının birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Rahmi Uygun hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Diğer sanıklar Yücel Özcan ve Musa Teymur hakkında ise, Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması karar verildi.