Kartal Belediyesi’nde kreş telaşı: Belediye başkan yardımcısı 'standartı koruyacağız' dedi

Geçtiğimiz günlerde Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri yayınladıkları bir açıklama ile ilçedeki kreş sayısının yetersizliğini belirtmiş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve gelmeden önce verdiği 10 kreş sözünü hatırlatarak imza kampanyası başlatmıştı. Kartallı kadınlar, belediye başkanının neden 10 kreş açma vaadini yerine getirmediğini sormuştu.

Belediyeyi telaş sardı

İmza kampanyasına destek her geçen gün büyürken; Kartal Belediyesi’ni kreş telaşı sardı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, belediye kreşlerine yaptığı ziyarette kreşlerin ‘standartlarını koruyacaklarını’ ifade eden açıklamalarda bulundu.

Kars yaptığı açıklamada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in mesajını kreşlerdeki sorumlulara ilettiğini söyleyerek; “Kreşlerde eğitim kalitesi ve hizmet anlayışının sizlerin de büyük emekleri ile beraber Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir konuma geldiğini iletmemi istedi Başkanımız. Bu standardı korumak ve geliştirmek için hep birlikte daha çok proje üretecek, daha çok çalışacak, çocuklarımızı hayata daha incelikli bir şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Kartallı kadınlardan yanıt gecikmedi

Kars’ın açıklamalarına ise yanıt yine Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri’nden geldi.

Kartal KDK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2015’de 11 olan kreş sayısının geçen 8 yılda sadece 14’e çıkarıldığı belirtilerek; bir kez daha verilen kreş sözleri hatırlatıldı.

Söz konusu durumun geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın “Kadınlara esnek ve uzaktan çalışma modeli üzerinde çalışıyoruz” sözlerini desteklemek anlamına geldiğinin belirtildiği açıklama şöyle:

“Kartal Belediyesi seçim yaklaşınca kreşleri gündemine almış belli ki. Standardı koruma ve yükseltme sözünüz kreş sayısı ile ilgili verdiğiniz söze benzemese bari.

Malum bir önceki seçim dönemi verilen ve tutulmayan 10 yeni kreş sözünüz var. Bu ilçede 2015’te 11 kreş vardı. Yıl oldu 2023. ‘Belediyenin 14 kreşi var demekten utanmıyor musunuz?

Sizin söz verip açmadığınız her kreş Bakan Özdmir’in kadınlar için ‘müjdelediği’ esnek ve güvencesiz çalışmayı desteklemek anlamına geliyor. Farkında mısınız?”