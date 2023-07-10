Kars'taki Aynalı Köşk MHP Belediyesi dönemindeki borçlardan dolayı satıldı

Kars'ın tarihi simgelerinden biri olan, MHP döneminden kalma temizlik şirketine olan borca karşılık olarak nedeniyle satıldı. Köşkün satılmasının kentin kültür yapısına darbe olduğunu söyleyen Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca, kamu yararına tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kars'ta MHP’li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta döneminde temizlik şirketine olan borçlardan dolayı Aynalı Köşk'ün icradan satışı yapıldı. MHP döneminde satılığa çıkarılan köşk ile ilgili daha sonra yönetime gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP), mahkemeye başvurarak satışı durdurdu. Ancak belediyeye kayyum atanmasının ardından davanın takip edilmemesi nedeniyle, tarihi köşk açık artırmayla satıldı. Gerekçe ise belediyenin geçmiş döneminde temizlik şirketine olan borçları.

'Satışı durdurmuş ve Aynalı Köşk'ü kültür merkezi yapmıştık'

Kars tarihinin önemli simgelerinden biri olan ve Rustik mimarinin etlilerini yansıtan Aynalı Köşk’ün satılmasına tepki gösteren görevden alınan Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca konuya dair şunları söyledi: “Aynalı Köşk kentin kültür zenginliğinin en önemli sembollerinden biridir. Köşk, yüzyılı aşkın bir süredir her türlü tahribata rağmen ayakta kalmayı başarmıştı. Önceki dönem de belediyenin borçları nedeniyle icra işlemleri başlatılarak açık artırıma usulü ile satışı isteniyordu. Bu durumdan seçimlerden hemen önce haberdar olduk. Göreve başladıktan sonra da ilk olarak bu satışa itiraz ederek durdurulmasını ve kamu yararına tahsis edilmesini talep ettik. Sonrasında da Aynalı Köşk’te gerekli tadilatları yapıp Kültür Merkezi olarak hizmete açtık.”

"Koruma kurulunun izni olmadan satıldı"

Aynalı Köşk'ün satılmasını kentin kültür yapısına bir darbe olarak nitelendiren Alaca, “Ne yazık ki bir temizlik firması kendi alacaklarına mahsuben icra yolu ile Aynalı Köşk’ü aldı. Böyle bir satış için koruma kurulunun da izni gerekmektedir. Dolayısıyla tamamen usulsüz ve kentin kültürel yapısına darbe niteliğindeki bu satışın bir an önce durdurularak, kamu yararına tahsis edilmesi gerekiyor. Hem tarihi binaların korunarak bu tür satışlara konu yapılmaması açısından hem de kültürel mirasların korunarak kuşaklar boyu aktarılmasında bu satışın durdurulması gerekiyor” diyor.

Baltık mimarisine göre yapılan 150 yıllık bir tarih

Ruslar tarafından 1874 yılında Konak olarak inşa edilen ve Baltık mimari tarzındaki yapıların en önemli örneklerinden olan Aynalı Köşk, kışlık konak olarak da tasarlanmış. Kuzeye bakan dış cephe duvarında 1893 tarihli bir yapım kitabesi bulunurken, köşk yıllarca bakımsızlıktan neredeyse harabeye dönmüştü. HDP’nin döneminde restore edilerek belediye yönetimine geçen köşk kültür merkezi olarak kullanılıyordu.