Kars'ta Üniversite Hastanesi çalışanları tepkili: Torpilli akrabalar bize müdürlük taslıyor

Kars'ta yer alan Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılar çalışanları isyan noktasına getirdi.

Daha önce birkaç kez yine aile eşrafına ve tanıdıklara kadro açan yöneticilerle gündeme gelen üniversitede çalışan işçiler, hem kayırmacılık hem de yönetimsel sıkıntılar nedeniyle "artık nefes alamadıklarını" söylüyorlar.

'Her şey bir doktorun gördüğü şiddet ile başladı'

İşçilerin anlattığına göre Haziran ayında Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde geçici görev ile çalışan bir hekimin uğradığı bıçaklı saldırının ardından üniversite hastanesinde her şey değişmiş.

Yapılan protesto ve eylemlerden sonra göreve gelen AKP'ye yakınlığıyla bilinen yöneticilerin uygulamaları işçilerin canını hayli sıkıyor.

'Akrabalar çalışanlara müdürlük taslıyor'

Üniversitenin Genel Sermaye Müdürü olarak atanan Atilla Tayfun'un göreve aldığı birçok akrabasının, yine bulundukları mevki ve kurdukları ilişkiler neticesinde çalışanlara baskı uyguladıklarını ifade eden bir hastane çalışanı "Kendi akrabaları da talimat vermeye, müdürlük taslamaya başladı. Birçoğumuz iş bırakma raddesine geldik. Başka iş arayan arkadaşlarımız var." diyerek anlattı durumu soL'a.

Üniversite daha önce de Kars'ın yerel haber sitelerinde "adrese teslim kadro" ilanlarıyla gündeme gelmişti. Kars'ta "Üniversite mi aile şirketi mi?" başlığıyla haberlere yansıyan ilanda, aranan özellikler şu şekilde sıralanmıştı:

"1- Meslek Yüksekokulların Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmak,

2- Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak,

3- Belgelendirmek kaydıyla ön büro hizmetlerinde (resepsiyon) 1 (Bir) yıl tecrübeye sahip olmak,

4- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5- 2020 KPSS’den en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak"

Bu şartları sağlan Kars'taki tek kişinin de ilgili müdürün oğlu olması tepkiyle karşılanmıştı.

'AKP Kars teşkilatı arkamızda herkes ayağını denk alsın'

Göreve gelen isimlerin AKP'ye yakınlığı bilinirken, aynı zamanda çalışanlarla kurulan bazı temaslarda yetkililerin "Arkamızda parti var, herkes ayağını denk alsın" dedikleri ifade ediliyor.

soL'a konuşan bir işçi yaşananaları "Bazı arkadaşlarımız yaşananlara tepki gösterince görev yerleri değiştirildi. Mesela birkaç arkadaşımızı bulundukları yerlerden alınarak temizlik işlerine verildiler. Görevi reddetse kapı dışarı ederler. Ama bir yandan da sorsan din de onlarda, iman da onlarda, vicdan da. Ama gel gör ki alakaları yok. Burayı babalarının malı gibi yönetiyorlar" söyleriyle anlattı.

'Üniversite hastanesi AKP il teşkilatı gibi çalışıyor'

Hastanede yöneticilerin siyasi baskı kurmaları ve çalışanlara AKP propagandasını dayatmaları ciddi rahatsızlığa neden olmuş durumda. Üniversite hastanesinin AKP İl Teşkilatı gibi çalıştığını ifade eden bir işçi "Emekçi insanlarız, başımızı eğip çalışıyoruz, sabrediyoruz ama insanda sabır bırakmıyorlar. Ne mesaimiz belli ne vazifemiz. Kim neyi istiyorsa onu yaptırıyor" diyerek anlattı yaşananları.

Personel daire başkanının kendi oğlu için ısmarlama kadro açtığını ifade eden bir işçi, "Körler sağırlar bir birini ağırlar diye bir laf var. Burası da öyle. AKP'li olmayan kimse işe girmedi. Baksın araştırsınlar. Haziran ayından bu yana işe alınanların çoğu belki de hepsi kendi adamları, akrabaları. Kimisi oğluna açtı kadroyu, kimisi kızına. Mesela şimdi benim çalıştığım yerin sorumluluğu başkaydı, bizi başka bir servise aldılar. Artık müdürümüz başka yani. Geçen gün hemşireleri temizlik işleri dairesine aldılar. Kendi atadıkları insanlar da görev sınırlarını aşan vazifeler yağdırıyor çalışanlara" diyor.

'Hastanede doktor kalmadı, işçiler de rapor alarak kaçıyor'

Hastanede yaşanan baskılar ve uygulamalardaki tuhaflıklardan dolayı bir çok hekimin istifa ettiğini söyleyen işçiler bazı çalışanların da korkudan, baskıdan kaçarak rapor alıp sessiz sedasız görevlendirme süreçlerinin rayına oturmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

"Hastanede doktor kalmadı. Bugün koca hastane semt polikliniği gibi çalışıyor. Şu an hastenede psikiyatri yok, fizik tedavi yok, nefroloji yok, nöroloji yok, nükleer tıp yok, cildiye yok. Zaten göğüs hastalıkları uzmanı ve beyin cerrahının da bugün yarın gideceği söyleniyor. Koca başhekimlik koca hastane yönetimi bu hekimleri tutacağına, onlara sahip çıkacağına, gitmemeleri için çareler arayacağına ya da gidenlerin yerini doldurmaya çalışacağına oturmuş işçilerle uğraşıyor." diyen işçiler, hastalar şikayet edince de yönetimin hastaları Erzurum Bölge Hastanesi'ne yönlendirdiğini ifade ediyor.

Hastane servisi geç kaldı diye çalışanlara tutanak tutuldu

Çalışanları hastaneye getiren servislerin zaman zaman geç kalmasından ötürü personele tutanak tutulduğunu ifade eden bir işçi yönetimin artık kendisine çekidüzen vermesi, yetkililerin de hastanede yaşananları incelemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde oldu mesela, şimdi şoföründe kabahati yok. Olur bazen böyle. 3-5 dakika geç kaldık. İner inmez hemen herkese tutanak tutuldu. Yahu biz geç kalmadık, saatinde geldi servis saatinde de bindik. Yolda trafik vardı 3 dakika geç kaldık. Bizim ne kabahatimiz var. İtiraz eden işçilere de 'O zaman dolmuşa binip geleceksiniz' diyorlar. Nasıl gelelim? Sen söyle. 7 Lira gidiş 7 Lira da geliş. Günde 14 Lira. O da tek dolmuş ile gidip gelebilenler için. Aktarma yaparak gelmek zorunda kalanlar olur. Zaten her şey pahalı. Elimizdekini avucumuzdakini de dolmuşa mı verelim."