Kars’ta şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı

Kars’ta hayvanlarda görülen şap hastalığından dolayı hayvan pazarları kapatılırken, başka illere hayvan sevkleri ise durduruldu.

Kars Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu 5 Ağustos'ta Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Merkez ilçesi Paşaçayırı Mahallesi, Digor Gülhayran köyü, Selim Benliahmet köyü ve Susuz Karapınar köyünde şap hastalığının çıkması sebebiyle; enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve muhtemel salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına karar verildi.

Şap hastalığına karşı etkin bir şekilde aşılamanın yapılması ve kentte çıkan şap hastalığının daha fazla yayılmasının önlenmesi amacıyla, il genelinde il içi ve il dışı çift tırnaklı sığır, koyun, keçi hayvan hareketleri 6 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere ikinci emre kadar durduruldu.

Öte yandan Kars İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun 2022-05 tarihli kararı gereği Kars genelinde tüm hayvan pazarları ve satış yerleri 6 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere ikinci emre kadar kapatıldı. (İHA)