Kars'ta darp edilen hekim kalp krizi geçirdi: 'Şiddetin sorumlusu AKP'

Kars'ın Selim ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor Ercan Şentürk hasta yakını tarafından darp edilerek yaralandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şentürk'ün tedavisi, sevk edildiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'de devam ediyor. Saldırgan tutuklanırken, hekimin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

TKP Kars İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Selim'de sağlık emekçisine uygulanan şiddetin sorumlusu AKP'dir" denildi.

3 Ekim Salı günü, Selim’de hasta yakını tarafından usulsüz istenen sağlık raporunu vermeyip görevini yaptığı için saldırıya maruz kalan ve yoğun bakımda olan sağlık emekçisine acil şifalar diyen TKP Kars İl Örgütü sağlık emekçilerine saldırıların arkasının kesilmediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Selim aile sağlık merkezinde gerçekleşen saldırının tek sorumlusu AKP iktidarı ve onun sağlık emekçilerini hedef tahtasına oturtan politikalarıdır. Sağlık emekçilerine şiddeti meşrulaştıran bu iktidarın, kendi yarattığı sorunu çözme yetkisi de yoktur.

Sağlık emekçilerine uygulanan şiddet, ülkemizin dört bir yanında emekçilere uygulanan şiddetin aynısıdır. Sağlıkta şiddetin son bulması için, merkezine yaşatmayı değil kar hırsını koyan bu düzenin değişmesi şarttır.

Tüm emekçileri sağlıkta şiddete son vermek için bu düzeni yıkma mücadelesine çağırıyoruz.

Sağlık emekçileri yalnız değildir! Kars’ta sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddetin karşısında olacağız!"