'Kars'ın tarihi binası neden yurttaştan alınıp TÜGVA'ya tahsis edildi?'

Kars Öğretmenevi'nin bitişiğinde olan tarihi binanın öğretmen ve yurttaşların kullanımından alınarak TÜGVA'ya tahsis edilmesi ve binanın şu an kayyım yönetimindeki Kars Belediyesi tarafından temizlenmesi Meclis gündemine taşındı.

HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'ye sunduğu iki ayrı yazılı soru önergesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan detaylı açıklamalar talep etti.

Koçyiğit'in ilettiği önerge metni şöyle:

"Kars Öğretmenevi'nin yanında bulunan tarihi bina, eskiden kadın hapishanesi olarak kullanılmıştır. Sonrasında, uzun yıllar boyunca öğretmenler ve halk tarafından çay ve kahve içmek için kullanılan bir kamusal alan olarak hizmet vermiştir. Ancak, birkaç yıl önce, bu tarihi bina kapatılarak üzerine 'TÜGVA Gönül Bahçesi' yazılı bir tabela asılmıştır. Bu durum medyaya yansımıştır.

O dönemde, tarihi binanın ve bahçesinin halk kütüphanesi olarak kullanılması için çaba gösterilmiş, ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Tarihi bina, doğrudan AKP iktidarıyla ilişkili olduğu bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

Son olarak, 25 Kasım 2023 tarihinde, TÜGVA'nın kullanımında olup artık kamusal bir alan olmaktan çıkarak kullanılamaz hale gelen bu tarihi bina ve bahçenin, Kayyım yönetimindeki Kars Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlendiği basına yansımıştır."

Koçyiğit'in konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönlendirdiği sorular şu şekilde:

TÜGVA’nın kullanımında olan tarihi binanın Kars Belediyesi tarafından temizlenmesiyle ilgili Kayyım yönetiminin uygulaması hangi yasal zeminde ne gerekçeyle almıştır? Kars halkının bu tarihi binayı kamusal bir alan olarak kullanma talepleri Bakanlığınız tarafından dikkate alınmış mıdır? Eğer hayır ise, bu talepler neden göz ardı edilmiştir? Kamu mülkiyetindeki bina, gayrimenkul, arsa gibi varlıkların başka kurum ve kişilere devredilmesine yönelik politikalar ve uygulamalardaki esaslar ve yasalar nedir? Kars Belediyesi’ne bağlı başka hangi arazi, arsa, bina ve gayrimenkuller hangi kurum ve kişilere tahsis edilmiştir? Bu tarihi bina hangi kurum tarafından, hangi usul ve esaslara dayanarak, hangi şartlarda ne kadar süreliğine TÜGVA’ya tahsis edilmiştir? Tüm yurttaşların kullanımında olan bir binanın iktidar ile doğrudan ilişkili bir kuruma tahsis edilmesindeki kamu yararı nedir?

Koçyiğit'in konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönlendirdiği sorular şöyle: