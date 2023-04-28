Kars Arama Kurtarma'ya bağlı ekipler Erdoğan'ın seçim afişlerini asarken görüntülendi

Kars’ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarının ve “Doğrusu AK Parti” yazısının yer aldığı billboard afişlerinin Kars Arama Kurtarma’ya bağlı ekipler tarafından asıldığı görüntülendi.

Söz konusu videoda, Kars Arama Kurtarma ekibinde çalışan iki personelin, kuruma ait bir aracın yanında, bir merdiven yardımıyla afişleri astığı görülüyor.

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre, CHP Kars 1. Sıra Milletvekili Adayı İnan Akgün Alp, görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kamu kaynaklarının seçim arifesinde iktidar partisi lehine kullanılmasına artık Türkiye alıştı" dedi.