'Karpuzun tamamı 200 lirayı geçiyor, dilim dilim satıyoruz'

Fahiş fiyatlar nedeniyle marketlerde ve pazarlarda pek çok ürün bir süredir taneyle ya da dilimle satılıyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de bir markette karpuz dilim dilim tezgahta satılıyor. Bütün karpuz alamayan vatandaşlar dilim karpuz alıyor.

Kilosu 18 lira olan karpuzun, bir dilimi fiyatı ise 20 TL. Çocuğuna karpuz almak için markete gelen bir vatandaş, "Eskiden olsa 1 tanesini alıyorduk 10 TL’ye, şu an bir dilimini alıyoruz 20 TL’ye. Ne diyelim AK Parti sağ olsun" dedi.

Market çalışanı ise, "Kilosu 18 TL olduğu için tümünü 200–250 TL’ye falan tekabül ediyor millet alamıyor o yüzden de dilim dilim satmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. (ANKA)