'Geçen yıl 3,5 liraya satılan patatesin şimdi 3 kilosu 20 lira'

Çorum'da esnaf semt pazarına giden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin'e hayat pahalılığını anlattı. Yumurta satan Mehmet Danacı, geçen yıl 10 lira olan viyol yumurtanın bugün zararına 33 liraya satıldığını söyledi.

Pazarda patates satan Fahri Coşkun, geçen yıl 3,5 liraya satılan patatesi bugün 3 kilosunu 20 liraya sattıklarını belirterek, patatesin eziği ve çürüğünün bile 2,5 liradan satıldığını artık tezgahların altında çürük malzeme kalmadığını söyledi. Coşkun, "90'lı yıllarda 1 liraya alıp 2 liraya satıp ekmek yiyorduk, şimdi yiyemiyoruz" dedi.

'Tek malzeme için bile pazarlık yapıyorlar'

Pazarda marul satan bir vatandaş ise, "İnsanların alım gücü kalmadı. Tek bir malzeme için bile pazarlık yapıyorlar" dedi. Songül Kılıç isimli bir vatandaş ise artık eskisi gibi alışveriş yapamadıklarını anlattı. Kılıç, "Pazardan aldığım malzemelere 135 lira para verdim ama elimde bir şey yok. Daha önce 75 lira verip pazar aracını dolduruyorduk" dedi.

Pazar esnafından İremgül Gürlek, işçinin günlüğünü bile karşılayamadıklarını anlatarak, "Mazot çok pahalı ama sattığımız ucuz" dedi. (ANKA)