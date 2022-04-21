'Zamlardan bıktık artık, 15 senedir buradayım böyle bir sıkıntı yaşamadım'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Basmane’deki esnafı ziyaret etti. Anafartalar Caddesi'nde tavuk ürünleri satan bir esnaf, "Satışlar kısıtlı. Hal kalmadı bizde. Bugün gelen tavuğu yarın zamlı alıyoruz. Zamlardan bıktık artık. 15-16 senedir buradayım, daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Akşam 'Markette fahiş fiyata fırsat vermeyeceğiz' diyorlar. Sabah bakıyoruz market zam yapmış, milletle alay ediyorlar" dedi.

'Alkollü içkilere maliyet zammı gelecek'

Bir tekel bayii de zamlardan şikayet ederek, "Ayın birinde alkollü içkilere maliyet zammı gelecek. Firmalar mesaj göndermiş. Ne olacak, nereye gidecek? Kime satacağız? Allah sonumuzu hayır etsin. Maliyet zammı dediğimiz, mazot. Onlar da haklı. 2023'te çözeriz inşallah" diye konuştu.

'Bir koli yumurta 60 lira'

Bir yurttaş ise "Bir koli yumurta 60, bir kilo et 160 lira. Millet nasıl yaşayacak? Aldığım asgari ücret. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Kira mı vereceksin, nasıl yaşayacaksın? Eve 2 bin 300 lira elektrik faturası geldi" dedi.