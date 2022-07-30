Karnından bıçaklanan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde yaralı halde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.