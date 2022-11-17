Karma Komisyon'dan Semra Güzel kararı

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu’nun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in; 2022 yılında 5'i Haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa’nın 84’üncü maddesi doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Karma komisyon aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.