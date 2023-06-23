Karlov suikastı 'FETÖ'ye dayandırıldı: Yargıtay sanıkların cezalarını onayladı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasta ilişkin davada 13 sanıktan 12'sine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezalarını onadı. Bir sanık hakkında verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası ise delil yetersizliği nedeniyle bozuldu.

Temyiz incelemesinin tamamlanmasıyla suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın "FETÖ"deki "mahrem abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt ile suikast emrini Altıntaş'a ileten Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve Karlov'a yönelik "tasarlayarak öldürme" suçlarından verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

"FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen sanıklar Vehbi Kürşad Akalın ile Hüseyin Kötüce'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve Karlov'a yönelik "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan verilen 15'er yıl hapis cezaları da daire tarafından onandı.

Daire, sanıklar Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl 6'şar ay hapis ile Hasan Tunç, Sercan Başar ve Ufuk Gül'e aynı suçtan verilen 7 yıl 6'şar ay hapis ve Ayşe Söğüt ile Kaan Bülbül'e aynı suçtan verilen 9'ar yıl hapis cezalarını da hukuka uygun buldu.

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü olan sanık Mustafa Timur Özkan'a, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası ise bozuldu. Özkan'ın "FETÖ"ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğine dair "her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" belirtildi. Özkan'ın, atılı suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hatalı olduğu belirtildi.

Darbe girişimi ile suikastın amaçlarının aynı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar yer aldı:

"Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle bu eylem ile FETÖ tarafından ulaşılmak istenen aynı amaçların hedef alındığı, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilmesi suretiyle yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama amacını taşıdığı, dolayısıyla bu eylemlerin amacının aynı olduğu, Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğu, iş bölümü çerçevesinde gerçekleşen bu örgütsel organizasyonun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün vahim eylem niteliğindeki terör eylemi olduğu konusunda kuşku bulunmadığı ve cinayet eylemine dair yapılan tespitlerin de tesadüfle açıklanmasının mümkün olmadığı, cinayetin gerçekleşmesine giden sürecin tasarlanması suretiyle neticenin gerçekleşmesinin sağlandığı, bu itibarla tasarlama konusunda yapılan hukuki açıklamalar ve dosya kapsamındaki bilgi, belge, beyan ve diğer deliller kapsamında Rus Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesi olayında örgüt tarafından şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığı anlaşılmıştır." (AA)