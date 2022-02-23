Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yargıtay'a gönderildi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, 9 Mart 2021’de karara bağlandı.

Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın "örgüt ağabeyi" olduğu belirtilen sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş’a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘terör amaçlı kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’, ‘terör amaçlı kasten öldürmeye yardım’ suçundan da 15’er yıl hapis cezası aldı.

Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül ise aynı suçtan 9’ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10’ar yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karlov’un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında ise beraat kararı verildi.

Aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 9 firari sanığın dosyasının ise ayrıldığı bildirildi.

İnceleme tamamlandı

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi tarafından tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilerek, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğu belirtildi.

Dosya Yargıtay’a gönderildi

İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel’in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne gönderildi.