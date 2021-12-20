Büyükelçi Karlov'u öldüren polisin el yazısı notu ve çantasının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın olaydan önce el yazısıyla yazdığı not ile suikast öncesinde taşıdığı çantadan çıkanların görüntüleri ortaya çıktı.

Odatv bu nota ve suikast silahına ait çanta ile saldırganın kişisel eşyalarının yer aldığı bavulun fotoğraflarına ulaştı.

Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 19 Aralık 2016 yılında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen fotoğraf sergisinde Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenledi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş, Karlov konuşmaya başladıktan hemen sonra ceketinin cebinden silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Büyükelçi Karlov’un, vücuduna 9 kurşun isabet etti.

Olay yerine giden Özel Harekât Polisleri saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre suikasttan sonra başlatılan soruşturma kapsamında katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın kaldığı otelin 204 numaralı odasında arama yapıldı. Aramada, katil Altıntaş’ın montunun cebinden “Allah’ın kelimesini yüceltmek” cümlesiyle başlayan el yazısı bir nota ulaşıldı.

Notun son cümlesi “Allahu Ekber! İzzet İslamındır” sözleriyle bitiyor.

Olay yeri inceleme ekipleri aramada saldırgana ait siyah iki çantaya ulaştı. Biri suikast silahına ait olduğu belirtilen silah çantasıydı. Çanta içerisinde mermiler ve silaha ait aparatlar bulundu.

Diğer siyah çantada ise saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın kişisel eşyalarının yer aldığı belirlendi. Çanta içerisinde dini kitaplar, nüfus cüzdanı, ayakkabı boyası, traş bıçağı, elektronik eşya aparatları ele geçirildi.

İşte o fotoğraflar:

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın el yazısı notunda yer alan ifadeler şöyle:

“Allah’ın kelimesini yüceltmek, kafir olanların sözlerini alçaltmak, Biladiş-Şam, Irak, Somali, İslami Magrib, Afganistan, Arap Yarımadası… İslam beldelerinden zulmü kaldırmak adına…

La ilaha illa Allah için savaşıyoruz. Durum gayet açık ve nettir. Bu İslam'a karşı açılan en tehlikeli, en sert, ve en vahşi haçlı savaşıdır. Akıllı bir Müslümanın her ne pahasına olursa olsun bu cephede yer olmaması gerekiyor. Allah’ın izniyle bu küfrün, nifakın ve tuğyanın başları Amerika ve Rusya’nın sonu yakındır. Bizle ister ölelim, ister diri kalalım.

Elhamdulillah artık kıyam başlamıştır!

Öldürdüğünüz gibi öldürüleceksiniz!

Bizler beldelerimizi, çocuklarımızı korumakla mükellefiz. En önemlisi dini hususunda boyun eğmeyi reddedenleriz! Bizler beldelerimizde güveni yaşamadıkça güvenliği kendi topraklarınızda hayal bile etmeyin! Allahu Ekber! İzzet İslamındır.”