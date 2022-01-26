Karla mücadele ihalesi: 61 milyon TL ödenmiş

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, çok sayıda yolun kapanmasına yol açtı. En büyük sıkıntı ise Ankara ile İstanbul arasındaki D-100 karayolunda yaşandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre kentleri birbirine bağlayan yollardaki çalışmalar etkisiz kalınca, çok sayıda yurttaş yollarda mahsur kaldı. Kentlerin dışarıyla bağlantısını kesen kar yağışı hemen her yıl bütçeden aslan payını alan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kar ile mücadelede başarısız olduğu eleştirilerine yol açtı.

Karla mücadele ihalesi

Müdürlüğün, 2 Ağustos 2021’de 14’üncü Şube Şefliği ve 17’nci Şube Şefliği sorumluluğunda bulunan devlet ve kent yollarının rutin bakımı ve onarımı ile kar ve buz mücadelesi yapım işi için ihale düzenlediği bildirildi.

İhale kapsamında toplam 44 şirket teklif verirken 25 teklif geçerli sayılarak değerlendirmeye alındı. Değerlendirmenin ardından ihale, Bursa merkezli Ceta İnşaat isimli şirkete bırakıldı.

Milyonluk sözleşme

Şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 3 Aralık 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. İşin yaklaşık maliyetini 93 milyon 914 bin TL olarak hesaplayan KGM, şirket ile 61 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.

İhale kapsamında, KGM İzmit Şube’ye bağlı 477 kilometrelik yol ve KGM Sakarya Şube’ye bağlı 440 kilometrelik yol olmak üzere toplam 917 kilometrelik yolun 36 ay süre boyunca rutin bakımı ile kar ve buzla mücadelesi için çalışılacağı belirtildi. Toplam 61 milyon TL’lik iş kapsamında yapılacak kar ve buz ile mücadele çalışması, ihale dokümanında şöyle tarif edildi:

“Kar mücadelesi, karın yol platformunda birikmesinin engellenmesini ve yağan karın kar makineleriyle yol yüzeyinden mekanik olarak uzaklaştırılmasını içermektedir.

Buzla mücadele çalışmaları ise buzlanma önleyici ve buzlanma giderici olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Devlet yolları, il yolları, ücretli olmayan diğer yollar ve protokolle bakımı yapılan yollardır.

Kar yağışı ile beraber yol platformu kardan temizlenecektir. Yollarda trafiğin aksamaması için kar temizleme faaliyeti, hava şartları elverdiği sürece aralıksız devam edecektir.”