Karl Nehammer, Avusturya'nın yeni Şansölyesi olarak yemin etti

Avusturya'nın yeni Şansölyesi Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e Pazartesi günü Hofburg konutunda yemin etti.

Nehammer, şimdi bir kez daha Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na geri dönecek olan Alexander Schallenberg'in yerini aldı.

Nehammer, Van der Bellen'in 2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde altıncı Şansölye oldu. 2017 ve 2019 yılları arasında Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'du. Hartwig Loeger 2019'da hükümeti birkaç gün yönetti, ardından İlk kadın Şansölye olan ve Ocak 2020'ye kadar görev yapan Brigitte Bierlein göreve geldi. Ardından, erken parlamento seçimleriyle geri döndü ve Ekim 2021'e kadar görev yaptı. 11 Ekim'de, yerini neredeyse iki ay görevde kalan Schallenberg aldı.

Yeni şansölye, yeni kabine

Nehammer'ın önerisi üzerine dört bakan ve bir devlet sekreteri atandı. Dışişleri Bakanı önceki Şansölye Schallenberg olurken eski Federal İklim Eylemi, Çevre, Enerji, Hareketlilik, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Magnus Brunner Maliye Bakanı oldu.

Aşağı Avusturya Eyalet Parlamentosu'nun eski İkinci Başkanı Gerhand Karner İçişleri Bakanlığı'na getirilirken Graz Üniversitesi Rektörü Martin Polaschek'se Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı olacak.

Ek olarak 26 yaşındaki Claudia Plakolm da gençlikten sorumlu devlet sekreteri oldu.

Şansölye olarak atanmadan önce Nehammer, Sebastian Kurz hükümetinde İçişleri Bakanlığı'nın başındaydı.

2017-2020 yılları arasında Avusturya Parlamentosu'nun alt meclisi olan Ulusal Konsey'de milletvekilliği yapan Nehamer 2018-2020 yılları arasında Avusturya Halk Partisi Genel Sekreterliği yaptı.

Avusturya hükümetindeki değişiklik, Kurz'un 2 Aralık'ta duyurulan parti lideri ve genel olarak siyasetten ayrılması ve yolsuzluk skandallarını takiben geldi.