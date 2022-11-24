Karkamış'ta tepki gösterilen Özdağ: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme

21 Kasım Pazartesi günü roket saldırısı gerçekleştirilen Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın açıklaması yaptığı sırada protesto edildi. Protesto edilen Özdağ ise "Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” dedi.

Saldırıda yaşamını yitiren Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, ziyaretin ardından Karkamış Sınır Kapısı’na gitti. Sınır kapısında hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ'a çevrede bulunan bazı kişiler “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi.

Tepkinin ardından açıklamasını yarıda kesen Özdağ, bölgede esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

'Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme'

Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” dedi.

Sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin açıklamada bulunan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, 'bugün acımızı paylaşın, 'bugün açıklama yapmayın” diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın” ifadelerini kullandı.