SDG'den İstiklal Caddesi ve Karkamış saldırısı açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı saldırının terörist bir saldırı olduğunu söyledi ve saldırı ile hiçbir ilgileri olmadığını dile getirdi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Abdi, iki gün önce Gaziantep'in Karkamış ilçesinde roket atışları ile gerçekleştirilen saldırının da kendileri tarafından yapılmadığını öne sürdü.

Abdi, “Türkiye topraklarına saldırma gibi bir siyasetimiz yoktur. Yapmayız. Yaptığımız zaman zaten söylüyoruz. Bu saldırı ile hiçbir alakamız yoktur” dedi.