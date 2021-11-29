KARİKATÜR | Sait Munzur şoför koltuğunu ve arabanın halini çizdi
Sait Munzur ülkenin ekonomik ve siyasi gidişatını, arabanın halini, direksiyonu ve şoförü çizdi.
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
KARİKATÜR | Sait Munzur şoför koltuğunu ve arabanın halini çizdi
Sait Munzur ülkenin ekonomik ve siyasi gidişatını, arabanın halini, direksiyonu ve şoförü çizdi.
Haber Merkezi