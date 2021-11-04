Kargo çalışanını yumruk atıp öldürmüştü, cezası belli oldu

İstanbul Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'i darp ederek ölümüne neden olan Tayfun Şahin mahkeme tarafından "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan tutuklu sanık Tayfun Şahin, İbin'e vurmadığını iddia etti ve "Üzerime gelince itekledim" dedi. Şahin'in avukatı da itişme sırasında İbin'in yere düşüp yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Mehmet Ali İbin'in ailesinin avukatı Cihan Barış Kaçar ise sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Tayfun Şahin'i "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.