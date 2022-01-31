Kardeşinin tahliyesini beklerken ölüm haberini aldı

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 30 yıldır tutuklu bulunan 58 yaşındaki Mehmet Hanefi Bilgin, koğuşunda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın yayınladığı habere göre, cezaevi yönetimi tarafından aranan Bilgin'in ailesine, tutuklunun kalp krizi geçirdiği söylendi. Yaşamını yitiren Mehmet Hanefi Bilgin'in cenazesi Bolu'dan Ankara'ya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki otopsi ve incelmelerin akabinde ailesine teslim edilecek olan Bilgin'in cenazesi memleketi olan Bingöl'e götürülecek.

Tahliyesini beklerken ölüm haberini aldık

Mehmet Hanefi Bilgin ağabeyi Veysel Bilgin, kardeşinin 5 ay sonra tahliye edileceğini, tahliyesi için hazırlıklar yaptıklarını ve tahliyesine kadar geçecek süreç için de bir ilçe cezaevine nakledilmesi için dilekçe verdiklerini ancak bu talebin reddedildiğini söyledi.

Bundan bir kaç hafta önce telefonda annesi ile konuşan ve sağlık durumunda özel olarak bir sorun olmayan Mehmet Hanefi Bilgin'in ölüm haberiyle güne uyanan ailesi üzüntüsünü dile getirirken, ölüm sebebi ise otopsi sonucunda açıklanacak.

Mehmet Hanefi Bilgin'in tahliyesine kısa bir süre önce kalp krizi geçirip ölmesi akla yine tahliyesi beklenen Garibe Gezer'in intihar haberini hatırlattı. Garibe Gezer için de tek kişilik hücrede intihar etmesinin çok mümkün olmadığı süngerli bir odada, intihar ettiği duyurulmuştu.