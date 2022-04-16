'Kardeşim Silivri Cezaevi'nde işkence sonucu öldürüldü'

İstanbul Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz’ın ağabeyi Hikmet Yılmaz, kardeşinin ölümüyle ilgili Rûdaw’a açıklamalarda bulundu.

Kardeşinin işkence sonucu öldürüldüğünü belirten Hikmet Yılmaz şöyle konuştu:

“Bize telefon ettiler, çocuğunuz kalp krizi geçirdi, onu hastaneye götürüyoruz, çocuğunuzu görmeniz için hastaneye gelmeniz gerekir. Ölüm gibi bir şey olacağını düşünmedik, çocuğumuz hastalanmıştır, biz de hastaneye gidelim ve onu görelim dedik. Ölümünden, işkenceden haberimiz yoktu.”

Yılmaz, kardeşinin öncesinde hiç kalp sorunu olmadığını belirtti.

Kardeşi Ferhan Yılmaz’ın koronavirüs sürecinde birkaç kere eve geldiğini belirten ağabey Yılmaz, kardeşinin Silivri Cezaevinde kendilerine kötü davranıldığını, kötü sözler söylendiğini, kötü yemekler verildiğini, duşta sıcak suyun onlar duştayken kesildiğini ve kışın soğuk suda duş aldıklarını söylediğini aktardı.

Kardeşinin yoğun bakımdaki görüntüsüne ilişkin konuşan Hikmet Yılmaz, “Kardeşim 2-3 yıldır tutukluydu, basına gönderdiğim fotoğraf hastanedeki ilk görüntüsüydü. 2-3 gün yoğun bakımda kaldı, o zamanlar yararlarını tedavi etmişler ve temizlemişler. O yüzden bedenindeki yaralar görünmüyordu” dedi.

Yılmaz yetkililerin açıklamalarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Otopsi raporunda koronavirüs gibi bir hastalıktan hayatını kaybettiği yazılıyor, fakat öncesinde de kalp kriizi geçirdiği bize söylenmişti. İkisi birbirini tutmuyor. Hastanedeki doktora sorduk; kalp krizi ise neden bedeninde yaralar var diye. Bize gidip cezaevine sorun dediler, yetkili size bilgi versin dediler.

Kardeşimin görüntüsü her şeyi ortaya koyuyor; kardeşim copla, işkence ile, tekmelerle öldürüldü, kalp krizinden ölmedi.

Kalp krizi nedeniyle ölen bir insanın bedeninin kanlı olmayacağını, yüzünün dağıtılmayacağını hepimiz biliyoruz. Kardeşim işkence ile öldürüldü. Kimse görevden de alınmadı.

Birkaç gündür taziyemiz vardı, fakat biz davamızdan dönmeyiz, kardeşime işkence yapılmasıyla ilgili süreci yürüteceğiz. Şikayette bulunacağız, kim bunu yaptıysa cezasını çekecek.”