Karayolları Genel Müdürlüğü: 2023 yılında herhangi bir zam yapılmadı

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığı belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır."