Yeni yılın ilk zamları bugün uygulanmaya başladı

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 122 belirlenmesiyle motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışık ihlali gibi birçok harç, ceza ve vergi arttı. Zamlar bugün uygulanmaya başladı.

Yılbaşında yürürlüğe girecek konaklama vergisine göre otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon ile köy ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Diğer yandan, bugünden itibaren kuyumcu esnafların ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Kuyumcular evrakları eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yaptı.