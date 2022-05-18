Kararı Erdoğan verecek: En ucuz sigara 40, bira 32 liraya çıkabilir

Sigara ve alkole son dönemde üst üste zamlar gelirken, temmuz ayında çok daha büyük bir zammın yolda olduğu belirtiliyor.

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırılıyor.

Yeni yılında ilk 4 ayında yüzde 39 olan ÜFE'nin yüzde 60'lara kadar yükselebileceği belirtiliyor.

Söz konusu artışın yaşanması ve Erdoğan'ın bu uygulamaya devam etmesi durumunda en ucuz sigara fiyatının 40 liraya yaklaşacağı ifade ediliyor.

Sigarada tablo böyleyken benzer şekilde alkolde de büyük zam kapıda. Erdoğan uygulamada ısrar ederse biraya en az 12, rakıya ise 100 liralık bir zammın yolda olduğu, şaraba ise yaklaşık 25 lira zam geleceği belirtiliyor.