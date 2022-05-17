İşte sadece son 24 saatte gelen zamların 'kısa' listesi

Zam fırtınası sürüyor. Hemen her ürüne gelen zamlar baş döndürürken, hayat pahalılığı giderek artıyor.

İşte son 24 saatte zamlanan ürünlerin sadece bir bölümü:

Kahveye zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı açıklamaya göre dün itibariyle Türk Kahvesi'ne yüzde 21 zam geldi.

Şekere zam

Dün zamlanan bir diğer ürün toz ve küp şeker oldu. Şeker fiyatlarına yüzde 20 zam geldi.

İçkiye zam

Alkol ve tütün ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Asıl büyük zammın temmuz ayında gelmesi beklenirken dün bir alkollü içki grubuna daha zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Yeni Rakı, Tekirdağ, Kulüp, Altınbaş, İzmir Rakısı, İstanblue, Smirnoff, Binboa gibi markaları bünyesinde bulunduran Mey grubunun fiyat artışına gittiğini duyurdu.

70'lik bir rakı yaklaşık 50 lira birden zamlanmış oldu.

Benzin motorini geride bıraktı

Benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 1 lira 70 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22,82 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 22,93 liraya yükseldi.

Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.

Araç sahiplerine akaryakıt zamları sonrası bir kötü haber daha

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı. Ayrıca, trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

Çaya yüzde 43,71 zam

2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Umumi tuvalete zam: 5 TL oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki umumi tuvaletin yeni fiyatı Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla 5 lira oldu. Sosyal medyadan paylaşılan yeni fiyat belgesine yurttaşlardan tepki geldi.

Oda Başkanı Mehmet Ayyıldız tepkilere sosyal medya hesabından "Enflasyon yüzde 70 olunca bu zam kaçınılmazdı" diye yanıt verdi.

Mutfak tüpüne bir zam daha

12 kilogramlık mutfak tüpüne 10 lira zam gelirken, İstanbul’da 301 TL’den satılan mutfak tüpünün fiyatı 311 TL’ye çıktı.

Bu yıl mutfak tüpüne gelen zam ise yüzde 141'i buldu.

Süt ve süt ürünlerine yüzde 30'u bulan zam

Çiğ süt zammı sonrası süt ve süt ürünlerinin fiyatında yüzde 30'u bulan bir artış yaşandı.

Sütün 10 lirayı bulmasının üzerinden henüz 5 ay geçerken, fiyatlar bu kısa süreçte 20 liraya kadar çıktı.

Ülke genelinde bilinen, yaygın markalı en ucuz bir litre sütün fiyatı 15,99 liradan başlayıp, 17,99-19,99 ve 20,99 TL’ye kadar çıkarken; 800 gramlık beyaz peynirler 60-85 lira aralığında, bir kiloluk beyaz peynirler ise 80-90 liradan satılıyor. Bazı markaların bir kiloluk kaşar peynirleri ise 100 lirayı aşmış durumda.