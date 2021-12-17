Karar yazarı iki gelişmeyi yorumladı: ‘Kesinlikle seçim ilanıdır’

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Türkiye'de dün iki önemli karar alındı.

Bunların ilki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan faiz indirime gitmesi oldu.

Diğer gelişmeyse asgari ücretin 4250 TL olarak belirlenmesi oldu.

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Seçim ilan edildi..." başlıklı yazısında bu iki gelişmeyi "Bu iki karar kesinlikle seçimin ilanıdır" şeklinde yorumladı. "En geç bu yaz aylarına doğru seçim olur" diyen Kahveci, bu görüşünün gerekçesini "Çünkü bu çarpık denge sürmez. Bugün halı altına süpürülen sorunlar bizi yaz geçmeden boğacaktır" sözleriyle açıkladı.

Yazısının ilerleyen bölümlerinde bu ekonomik dengenin sürdürülemez bir noktada olduğunu ifade eden Karar yazarı, "Kısa süre içinde kur&enflasyon sarmalı verilenleri geri alacaktır. O nedenle yönetim elini hızlı tutmak zorunda. Halkı kısa bir yalancı baharla kandırdık yoksa kara kış geliyor" diye yazdı.

Ardından ise şunları kaydetti:

"Tıpkı Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşanan kara kış gibi. Hatta bu kış daha sert ve daha bunaltıcı.

O nedenle iktidar açısından son çıkış kapısı... Başka kapı yok."