Karar tartışma yarattı: Özel kreş ve anaokulları eğitime dönüyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 20 Şubat'a kadar eğitime ara veren özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitime başlamasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, "hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı" ifade edildi.

Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Kararın yalnızca özel eğitim kurumları için alınmasına dikkat çeken bazı öğretmenler "alenen bakıcı ilan edildiklerini" belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Öte yandan soL'un görüşüne başvurduğu eğitimciler, bu tür bir kararın sadece özel eğitim kurumlarını kapsayarak alınmasının yanlış olduğunu dile getirdiler. Ayrıca okul öncesi eğitimin öğretmenlerin velilere uygun saatler yaratmak için oluşturulan bir alan değil pedagojik olarak okul öncesi yaş kuşağının eğitimine yönelik olduğunu belirttiler.

Öğretmen olmayan Milli Eğitim Bakanı Özer'in eğitim formasyonu olmadığı da biliniyor.