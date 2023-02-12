10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyuran Özer, diğer 71 ilde 20 Şubat itibariyle ders başı yapılacağını açıkladı.
Bakan Özer'in açıklamaları:
- 20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.
- 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek ve ikinci dönem devam şartı aranmayacak.
- Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler. Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.