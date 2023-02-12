10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyuran Özer, diğer 71 ilde 20 Şubat itibariyle ders başı yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer'in açıklamaları: