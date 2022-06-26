Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması: Yüzde 99,99 kazanırız diyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

Baskın seçimin ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Tabii biz kaybedebiliriz de, yüzde yüz kazanırız diyemeyiz ama yüzde 99,99 kazanırız diyorlar" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu "Baskın seçim ihtimal dâhilinde, değil diyemeyiz. Belirtiler hızlanırsa çalışmalarımız da elbette hızlanacaktır. Seçime hazırlık dediğimizde zaten biz bir numaralı mesele olarak 'seçim güvenliğini' görüyoruz. Burada güçlük çekilen bir husus var. Maalesef iktidar bazen aşiretlere vesaireye Güneydoğu'da resmi devlet yetkilileri vasıtasıyla etki etmeye çalışıyor, muhalefetten aday olanı caydırmaya çalışıyor. Biz isim isim kimlere nasıl baskı yapıldığını biliyoruz. Bir numaralı meselemiz sandıklara hâkim olmak, hileyi önlemek, böylece Meclis'te halkın iradesinin yansımasını teminat altına almak. Tabii biz kaybedebiliriz de, yüzde yüz kazanırız diyemeyiz ama yüzde 99,99 kazanırız diyorlar" dedi.

Karamollaoğlu 6'lı masanın adayına ilişkin soruya ise "Mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görülüp görülmemesi değil, biz bu konuyu 6'lı masada henüz hiç görüşmedik ve bu konunun şu anda gündeme getirilmesinin bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. Şu anda bu konunun konuşulmasını biz doğru bulmuyoruz, seçim kararı alınır, bir araya geliriz kararı da veririz" diye yanıt verdi.